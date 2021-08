Casey Cott (29) verriet nun seine prominenten Hochzeitsgäste! Der US-amerikanische Schauspieler gab im Dezember 2020 erfreuliche Neuigkeiten bekannt: Er und seine Freundin Nichola Basara hatten sich verlobt. Anscheinend steht auch schon bald die Trauung an. In einem Interview offenbarte er nämlich, dass er in den kommenden Tagen sein Probe-Dinner für die Hochzeit haben werde. Außerdem verriet Casey: Einige seiner Riverdale-Kollegen werden bei der Zeremonie anwesend sein!

Seit 2017 spielt der 29-Jährige in der erfolgreichen Netflix-Serie mit – und ist seither mit den Serien-Stars KJ Apa (24), Lili Reinhart (24), Cole Sprouse (29), Camila Mendes (27) und Madelaine Petsch (26) befreundet. Deswegen hat Casey sie natürlich auch zu seinem wohl schönsten Tag des Lebens eingeladen. "Sie wurden gefragt. Sie wissen von ihren bevorstehenden Verantwortungen", scherzte er nun im Interview mit der Us Weekly.

Aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage werde es aber eine etwas kleinere Feier sein. Und tatsächlich wird Caseys Bruder die Turteltauben trauen. "Das ist so cool. Wir freuen uns sehr, dass er so involviert ist", erzählte er im weiteren Gespräch mit dem Online-Magazin und schien voller Vorfreude auf seine Hochzeit.

Netflix "Riverdale"-Plakat der ersten Staffel

Frazer Harrison/Getty Images Die "Riverdale"-Hauptdarsteller Cole Sprouse, Camila Mendes, Lili Reinhart, Madelaine Petsch und KJ

Instagram / caseycott Casey Cott und seine Verlobte

