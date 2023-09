Ein kleiner Junge: Casey Cott ist erstmals Papa geworden

Casey Cott (31) ist jetzt stolzer Papa! Im Dezember 2020 hatten sich der Riverdale-Schauspieler und seine Liebste Nichola Basara verlobt. Ein Jahr später wagten die beiden Turteltauben schließlich den Schritt und traten vor den Traualtar. Im vergangenen April machten dann weitere freudige News die Runde: Casey und Nichola erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Nun war es endlich so weit: Caseys Kind erblickte das Licht der Welt!

Die freudigen News verkündet der 31-Jährige auf seinem Instagram-Account – und verrät das Geschlecht und den Namen seines Nachwuchses: Caseys ist stolzer Papa eines Sohnes, der auf den Namen Cashius 'Cash' Michael Cott hört. Der Kleine wurde bereits vor wenigen Tagen – am 18. September 2023 – geboren.

In den Kommentaren hagelt es Glückwünsche. "Ihr seid eine wunderschöne Familie", so ein Follower. Auch seine Schauspielkollegen freuen sich für Casey und seine kleine Familie. "Herzlichen Glückwunsch. Ich liebe euch so sehr", schreibt Lili Reinhart (27), während Camila Mendes (29) kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch an euch beide! Ich kann es kaum erwarten, den kleinen Cash kennenzulernen!"

Anzeige

Instagram / drewraytanner Casey Cott und seine Frau Nichola an ihrer Hochzeit im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / caseycott Casey Cott und seine Frau Nichola im April 2023

Anzeige

Getty Images "Riverdale"-Star Casey Cott

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de