Der 18. Dezember ist ein besonders tragischer Tag in Joe Bidens (79) Leben. An diesem Datum vor 49 Jahren verlor der amtierende US-Präsident seine erste Ehefrau und Jugendliebe Nelia sowie seine damals gerade mal einjährige Tochter Naomi. Sie kamen 1972 bei einem Autounfall ums Leben, als sie einen Weihnachtsbaum kaufen wollten. An dem Todestag der beiden besuchte das Oberhaupt der Vereinigten Staaten von Amerika nun ihre Gräber.

Fotografen lichteten Biden bei seiner Ankunft auf dem St. Joseph on the Brandywine Friedhof im US-Bundesstaat Delaware ab. Dort wurde er dann von einem Priester in Empfang genommen, bevor er weiter über das Gelände spazierte und anschließend etwas Zeit an den Grabsteinen seiner verstorbenen Frau und Tochter verbrachte. Diesen harten Tag musste der Politiker zum Glück nicht alleine durchstehen: Er hatte seine Gattin Jill (70) an seiner Seite, die ihn unterstützte und ihn auf den Friedhof begleitete.

Die Bidens suchten jedoch nicht nur Nelias und Naomis Gräber auf: Der Präsident und die First Lady statteten auch Beau Bidens (✝46) letzter Ruhestätte einen Besuch ab, der ebenfalls auf dem St. Joseph Friedhof begraben liegt. Der Sohn des 79-Jährigen starb im Mai 2015 an Hirnkrebs.

Anzeige

Getty Images Joe und Jill Biden im Januar 2021

Anzeige

Getty Images Joe Biden auf dem St. Joseph Friedhof im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Jill und Joe Biden auf einem Friedhof in Delaware im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de