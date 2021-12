Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (38) haben ihre Pechsträhne beibehalten! Beim vergangenen Joko & Klaas gegen ProSieben-Match mussten sich die Entertainer gegen ihren Haussender geschlagen geben. Als Strafe folgte die Aufgabe, Promi-Anrufe im TV zu beantworten. Am heutigen Abend hatte das Duo in der Special-Ausgabe "on Ice" allerdings wieder die Chance, einen Sieg einzufahren – jedoch ohne Erfolg: Joko und Klaas können sich nicht durchsetzen!

Vielleicht lag es doch an der Tatsache, dass die heutige Folge auf einer spiegelglatten Eisfläche über die Bühne ging? Jedenfalls standen die Sterne für Joko und Klaas anfangs noch ganz gut. In fast allen Spielrunden konnten die TV-Bekanntheiten glänzen – im anschließenden Finale war das Glück dann allerdings futsch. Wegen eines verworfenen Darts-Pfeils von Klaas geht der Sieg an ProSieben.

Und welche Herausforderung steht Joko und Klaas nun als Strafe bevor? Sie sollen den Silvester-Klassiker "Dinner for One" neu aufzeichnen – in ihrer eigenen Variante. Das Endergebnis bekommen die Zuschauer dann kurz vor dem Jahreswechsel am Silvesterabend pünktlich zur Primetime um 20:15 Uhr zu sehen.

Anzeige

ProSieben / Benedikt Müller Joko und Klaas

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Steven Gätjen bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de