Wettschulden sind bekanntlich Ehrenschulden – das wissen auch Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (38). Das TV-Duo musste am Dienstagabend erneut eine Niederlage bei Joko & Klaas gegen ProSieben einstecken. Bereits in der Sendung vergangene Woche konnten sie sich nicht gegen ihren Arbeitgeber behaupten. Jetzt mussten sie zur Strafe eine Stunde lang in einer Call-in-Show die Anrufe der Zuschauer entgegennehmen – darunter auch die Anrufe von ihren prominenten Freunden.

Joko und Klaas wurden direkt mit dem zweiten Call überrascht. "Hallo, hier ist Matthias aus Berlin", stellte sich der Anrufer vor. Es dauerte nicht lange, bis die beiden TV-Stars erkannten, dass niemand Geringeres als Matthias Schweighöfer (40) am anderen Ende der Leitung ist – dieser hatte aber auch ein bestimmtes Anliegen: "Ich war so vor drei Wochen bei Will Smith (53) zu Hause und da bin ich aus Versehen auf eine sehr teure Brosche seiner Frau getreten." Nun wisse er nicht, wie er sich für diesen Fauxpas bei den Hollywoodstars entschuldigen soll. Klaas schlug daraufhin vor: "Geh einfach zu Macy's und kauf eine neue!"

Später klingelte auch noch Elyas M'Barek (39) durch und konfrontierte Joko live im Fernsehen: "Du hast auf Ibiza in einem Restaurant die Rechnung nicht bezahlt. Du hast Champagner und alles bestellt." Diese Offenbarung war dem 42-Jährigen sichtlich unangenehm und er bat den Türkisch für Anfänger-Star, die Endsumme der Rechnung ja nicht zu verraten. Am Ende kam der Wer stiehlt mir die Show?-Moderator aber noch mal mit einer Verwarnung davon.

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Steven Gätjen, Klaas Heufer-Umlauf und Jakob Lundt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Elyas M'Barek, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de