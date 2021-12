Oliver Pocher (43) räumt ein, Fehler gemacht zu haben. Im September leistete sich der Comedian einen verbalen Schlagabtausch mit der Polizei. Der Grund: Bei einem Konzert von Pietro Lombardi (29) missachtete der Entertainer geltende Regeln der Produktionsleitung und löste damit einen Polizeieinsatz aus. In einem Videomitschnitt, den er daraufhin veröffentlichte, diskutiert er lautstark mit den Beamten und zeigt sich uneinsichtig. Vielen Fans, aber auch seiner eigenen Frau Amira (29) war sein Verhalten peinlich. Jetzt entschuldigte Olli sich für seinen Umgang mit der Polizei!

Beim Rückblick auf das Jahr 2021 mit Ilka Bessin (50) und Olli, der am 22. Dezember um 20:15 Uhr bei RTL unter dem Titel "Die Abrechnung des Jahres" zu sehen sein wird, nimmt der Komiker Bezug auf seinen unangebrachten Ausraster vor der Polizei. "Liebe PolizistInnen aus Hartenholm. Dieser Abend im September ist für uns beide nicht besonders gut gelaufen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte vielleicht anders reagieren müssen", räumte der 43-Jährige ein und bat die Polizei, seine Entschuldigung anzunehmen.

Doch er wäre nicht Oliver Pocher, wenn er seine Rede nicht mit einer Prise Humor würzen würde. "Trotzdem bedanke ich mich auch an dieser Stelle für über zehn Millionen Views auf TikTok und 100.000 neue Follower, die einen Riesenspaß an dieser Nummer hatten", freute er sich, dass er mit dem Video wohl eine so große Reichweite erzielen konnte.

