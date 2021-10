Die Pochers sind sich uneinig. Der Entertainer Oliver Pocher (43) sorgte vor Kurzem für große Aufregung: Er trat in Hartenholm auf dem Konzert seines Kumpels Pietro Lombardi (29) auf – dort hielt er sich allerdings nicht an die aktuellen Coronaregeln und verursachte damit einen Polizeieinsatz, weil er das Gelände nach mehrfacher Aufforderung durch den Veranstalter nicht verlassen wollte. Dafür erhielt er viel Kritik – und auch seine Frau Amira (29) findet die Aktion ihres Mannes beschämend!

"Ich fand das hochgradig peinlich", wetterte die Brünette im gemeinsamen Podcast "Die Pochers Hier!". Das schien der Witzbold nicht ganz nachvollziehen zu können, woraufhin das Model ihm auf die Sprünge half: "Weil du dich wie ein Kampfzwerg mit der Polizei anlegst und weil das einfach unnötig ist." Nachdem Olli sein Verhalten weiterhin rechtfertigte, platzte Amira der Kragen: "Es ist ja einfach so, dass du dich jede Woche vor dein Stativ stellst und irgendwelche Leute auf'm iPad an die Wand prangerst und selber die letzte Scheiße machst. [...] Und das ist die Doppelmoral, die ich da auch rieche." Schließlich predigt der 43-Jährige seit Beginn der anhaltenden Gesundheitslage, sich an die Maßnahmen zu halten – und macht sich in seiner sogenannten Bildschirmkontrolle regelmäßig über Influencer lustig, die das nicht tun.

Das sah nicht nur Amira so. Auch Moderator Thore Schölermann (37) machte zuvor auf Instagram bereits deutlich, dass er das Benehmen des Comedians scharf verurteilt. "Du weißt, ich schätze dich und deine Arbeit, aber hiermit befeuerst du leider diejenigen, die du monatelang selbst zu Recht kritisierst hast: die, die Corona verharmlosen und offizielle Regeln selbst interpretieren, weil sie es einfach besser wissen. Manchmal muss man auch einfach mal einsehen, dass etwas nicht okay war und fertig", schrieb der 37-Jährige zu Ollis Aktion.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher in Hartenholm

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

Getty Images Thore Schölermann, Moderator

