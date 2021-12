Bei der Wiedersehens-Show im Anschluss an das Kuppelformat verkündeten Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) diese süße Nachricht: Sie erwarten ein gemeinsames Kind! Damit hatte natürlich keiner gerechnet, aber trotzdem haben sich alle für sie und über das Bachelor in Paradise-Baby gefreut. Alle bis auf eine: Serkans Show-Flirt Chanelle Wyrsch soll nicht gerade positiv auf die Baby-News reagiert haben!

Das berichteten die werdenden Eltern jetzt in ihrem Podcast "Samira & Serkan in Paradise". "Wir saßen bei Frauke, die Babybombe platzte, alle gaben uns Glückwünsche, freuten sich total – und Chanelle war schon am Ende des Raumes und wollte gar nicht auf mich zugehen", erinnerte sich Samira. "Irgendwie standen wir uns ganz peinlich gegenüber, haben uns angeschaut und ich dachte mir nur: 'Komm, jetzt umarme mich doch! Willst du mir nicht alles Gute wünschen?' Das hat sie dann so widerwillig gemacht." Weiter ärgerte sich die Mami in spe: "Aber was ich dann bei der Ausstrahlung gesehen habe, dieses Augenrollen, als es um meine und Serkans Story ging..."

Serkan erzählte dann weiter: "Mir wurde auch im Nachhinein gesagt, dass sie da gesagt hätte, es wäre ein Unfall gewesen! Ich meine, ich habe kein Problem damit: Jeder soll sagen, was er will! Aber so ein bisschen Anstand und Respekt gehört dazu." Abschließend stellte er klar: "Das fand ich dann auch drüber. [...] Unnötig!" Samiras Fazit zu dem Ganzen lautete: "Da geht wohl jeder anderes mit Enttäuschungen um!"

Instagram / serkan___yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz

TVNOW Chanelle Wyrsch, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

RTL Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

