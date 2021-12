Alle Filmfans aufgepasst! Seit 1929 werden jedes Jahr die besten Filmschaffenden und ihre Werke aus dem vorangegangenen Jahr in einer glamourösen Zeremonie mit dem Oscar ausgezeichnet. Neben Preisen für den besten Film, den besten Regisseur oder die besten Darsteller gibt es seit 1947 auch eine Auszeichnung für den besten internationalen Spielfilm. Bei der anstehenden 94. Verleihung der Oscars im kommenden Jahr haben dann auch die Deutschen wieder eine Chance auf einen Preis.

In einer offiziellen Pressemitteilung gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences nun die ersten Nominierungslisten für zehn der Kategorien bekannt. Als deutsche Oscar-Hoffnung des kommenden Jahres geht dann "Ich bin dein Mensch" von Maria Schrader (56) ins Rennen. Die Sci-Fi-Romanze schaffte es nun nämlich auf die Shortlist für den besten internationalen Film und hat damit die nächste Hürde bis zu einer Ehrung genommen. Im März dieses Jahr hatte die Komödie über die Liebe zwischen einer Frau (Maren Eggert) und einem humanoiden Roboter (Dan Stevens, 39) bei der 71. Berlinale seine Weltpremiere gefeiert.

Um für die vorläufige Nominierungsliste der Oscars ausgewählt zu werden, musste sich die gebürtige Hannoveranerin nicht nur gegen neun deutsche Produktionen durchsetzen, sondern auch gegen Filme aus insgesamt 92 Ländern. Nun konkurriert Maren mit fünfzehn Spielfilmen um den begehrten Filmpreis. Ob die 56-Jährige es in die letzte Runde geschafft hat, wird am 8. Februar bekannt gegeben. Die Preisverleihung wird dann voraussichtlich am 27. März 2022 stattfinden.

Anzeige

Christine Fenzl / Majestic Maren Eggert und Maria Schrader, Hauptdarstellerin und Regisseurin des Films "Ich bin dein Mensch"

Anzeige

Getty Images Dan Stevens im November 2021

Anzeige

Getty Images Maria Schrader im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de