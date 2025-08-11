Alle Infos zu Amira Alys Show "Deutschlands dümmster Promi"

Amira Aly (32) und Christian Düren (35) stehen kurz vor ihrem gemeinsamen Moderationsdebüt in der neuen ProSieben-Sendung "Deutschlands dümmster Promi", die ab dem 1. September 2025 immer montags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn zu sehen sein wird. In der Comedy-Game-Show treten acht Prominente in kniffligen Wissens-, Logik- und Aktionsrunden gegeneinander an – allerdings mit einem ungewöhnlichen Ziel: Nur wer am wenigsten erfolgreich ist, bleibt im Spiel und hat eine Chance, bis ins Finale zu kommen. Unter anderem dabei: Realitystar Calvin Kleinen (33), die frühere Moderatorin und Schauspielerin Gülcan Kamps (42) sowie Ex-Fußballer Mario Basler (56).

Das von der BBC lizenzierte Showkonzept verspricht nicht nur Spannung und knifflige Aufgaben, sondern auch jede Menge Unterhaltung. "Spannend war, dass gerade die Promis, die anfangs besonders selbstsicher wirkten, später ganz schön ins Schwitzen kamen", verriet Amira gegenüber dem Sender. Christian ergänzte zudem: "Je länger die Sendung ging, desto unentspannter wurden sie. Und jedem, der irgendwann raus durfte, ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Es sind teilweise sogar Tränen runtergekullert, vor Erleichterung." Neben Ehrgeiz und Humor sollen auch zwischenmenschliche Momente eine wichtige Rolle spielen – Tränen der Erleichterung inklusive.

Für Amira und Christian ist die Moderation ein weiterer spannender Schritt in ihren jeweiligen Karrieren. Die beiden Moderatoren, die in der Vergangenheit bereits mit verschiedenen Projekten im deutschen Fernsehen von sich reden machten, ergänzen sich perfekt. Doch auch die prominent besetzten Kandidaten versprechen große Unterhaltung: Dolly Buster (55) und Alessia Herren (23) werden sicher für Gesprächsstoff sorgen, während Joe Laschets markanter Stil und Gloria-Sophie Burkandts (26) Schlagfertigkeit das Gesamtpaket abrunden.

ProSieben, Joyn Amira Aly und Christian Düren als Moderatoren bei "Deutschlands dümmster Promi"

Schroewig News & Images / ActionPress Amira Aly und Christian Düren im Juli 2024

Nikita Kolinz / Future Image / ActionPress Amira Aly und Christian Düren im Dezember 2024