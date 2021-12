Ihre Kinder sind Amira Pochers (29) Ein und Alles. Zusammen mit ihrem Mann Oliver Pocher (43) hat die Moderatorin zwei Söhne, der jüngste ist gerade einmal ein Jahr alt. Zu den beiden hat sie eine besonders enge Bindung und erzählte bereits, dass sie schon des Öfteren unter Panikattacken litt, wenn sie von ihren Sprösslingen getrennt war. Nun gab Amira zu, jüngst erneut Momente der Angst gehabt zu haben!

In ihrem Podcast "Die Pochers hier!" sprach die 29-Jährige mit ihrem Mann über die neuesten Ereignisse. Dabei berichtete Amira, dass sie zwischen zwei TV-Drehs Hunderte Kilometer zurücklegte, um bei ihren Kindern sein zu können. "Natürlich hätte es viel mehr Sinn gemacht, von Rust direkt nach München zu fahren, aber ich kann einfach nicht rational handeln", erklärte sie. Denn offenbar hatte sie zu große Sorgen wegen ihrer Söhne: "Da hatte ich schon wieder eine kleine Panikattacke, dass ich weg von den Kindern fahre und die mich vermissen könnten oder ich sie."

Also fuhr sie schnurstracks von dem Dreh in Süddeutschland über Nacht nach Köln zu ihren Kindern, um danach am nächsten Tag wieder nach München zu hetzen. Aber es hat sich für sie gelohnt! "Für drei Stunden Kinder kuscheln bin ich noch mal nach Hause gefahren", witzelte die Beauty danach.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Make-up-Artistin

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de