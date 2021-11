Amira Pocher (29) spürt, dass sich etwas ändern muss! Dabei könnte es für die Frau von Oliver Pocher (43) in Sachen Karriere derzeit kaum besser laufen. Neben dem Podcast mit ihrem Mann moderiert die zweifache Mutter auch im Fernsehen eine eigene Prime-Time-Show. Doch bei all der Freude über den beruflichen Erfolg macht ihr der Stress auch zu schaffen. Nun verriet Amira: In Zukunft will sie sich im Job wieder mehr Ruhe gönnen!

"Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich merke, dass ich bei irgendetwas kürzertreten muss", gestand die 29-Jährige im Bild-Interview. Ihre Projekte machen Amira zwar allesamt einen Riesenspaß, doch es sei an der Zeit, etwas zurückzuschrauben. Vor allem für ihre Kinder wolle sich die TV-Bekanntheit wieder mehr Zeit nehmen. "Ich bin natürlich die Mama und möchte sie nicht oft abgeben. Da den Spagat zu schaffen, nicht zu viel Zeit bei der Arbeit zu verbringen und zu Hause alles unter einen Hut zu bringen, das ist nicht so leicht", erklärte sie offen.

Nach den Dreharbeiten für ihre neue Show "Die Superzwillinge" hatte sich Amira immerhin etwas Urlaub gegönnt – von Erholung kann dabei aber nicht die Rede sein. "Danach war ich eine Woche in Österreich und hatte Riesenstress, um die Kinder zu organisieren. An Urlaub war da gar nicht zu denken", lachte die Beauty.

Amira und Oliver Pocher im August 2021 in Bonn

Amira Pocher, Moderatorin

Amira Pocher im Februar 2021

