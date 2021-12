Wird es diesmal ein Junge oder wieder ein Mädchen? Das fragt sich Anne Wünsche (30) jetzt schon seit einigen Wochen: Denn die Influencerin ist nach Miley und Juna schwanger mit ihrem dritten Kind! Der Vater ist ihr Freund Karim. Tatsächlich ließ die Mama-Bloggerin ihre Follower schon ziemlich früh an ihrer Schwangerschaft teilhaben und verriet dabei viele Details – doch das wohl spannendste, das Babygeschlecht, kannte sie bisher nicht. Jetzt hat Anne aber mit ziemlich großer Sicherheit erfahren, ob sie einen Sohn oder eine Tochter bekommt...

Auf Instagram berichtete die Schwangere, die sich inzwischen in der 13. Woche befindet, nun ganz aufgeregt: "Ich hatte heute meinen Feindiagnostiktermin, und wir haben sehr wahrscheinlich das Geschlecht erfahren!" Weiter schilderte Anne: "Natürlich ist es noch sehr früh und somit keine Aussage zu 100 Prozent, aber als ich beiden Ärzten meine Vermutung sagte, bekam ich ein Nicken und Zwinkern als Antwort... Ich denke, somit ist es eindeutig!" Und ab wann ist es ganz sicher? In ein bis zwei Wochen bekomme sie das aussagekräftige Blutergebnis.

Was ihre Vermutung ist, verriet Anne noch nicht – aber sie merkte an, dass sie "sehr glücklich" mit dem Geschlecht ist. Bekommt sie also einen Sohn? Immerhin munkelte sie im Oktober gegenüber Promiflash: "Vielleicht, weil ich es mir so sehr wünsche, hab ich das Gefühl, dass es ein Junge wird."

Instagram / anne_wuensche Ultraschallfoto von Anne Wünsches Baby Anfang und Mitte Dezember 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / CVsQmdutyEH Anne Wünsche im Oktober 2021

