Deuten sie damit eine Reunion an? Georgina Fleur (31) und Kubilay Özdemir haben eine turbulente Beziehung hinter sich. Immer wieder sorgten sie mit ihren öffentlichen Auseinandersetzungen für Schlagzeilen. Nach ihrer Trennung wollte die Rothaarige sogar vertraglich festsetzen, dass er sie nicht mehr kontaktieren darf – und das, obwohl sie zu dem Zeitpunkt sogar ein Kind von ihm erwartete. Mittlerweile ist die Kleine auf der Welt: Jetzt scheinen sich Georgina und Kubilay auch wieder anzunähern!

In ihrer Instagram-Story filmte sie den Unternehmer dabei, wie er unter der Skyline Dubais Musik auflegt. Offenbar will Kubi nun als DJ durchstarten und die Beauty scheint ihn dabei zu unterstützen. "Wir werden alle hier in Urla sein an Silvester. Ich glaube, das wird ein tolles Silvester werden, dieses Jahr", erklärte Georgina daraufhin und verriet, dass sie mit dem Vater ihres Kindes feiern werde. In einem anderen Clip nannte Kubi die TV-Bekanntheit sogar "Baby".

Bereits vor wenigen Tagen zeigte Georgina ihn auf ihrem Social-Media-Account. Die beiden genossen ein gemeinsames Dinner. "Er hat geschworen, sich für immer zu benehmen", erzählte sie daraufhin ihrer Community. Klingt ganz so, als hätten sie ihren Zoff vorerst beiseitegelegt.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir mit seiner Tochter

Instagram / kubilay_oezdemir Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

