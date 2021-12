Nanu? Gibt es bei Georgina Fleur (31) und Kubilay Özdemir etwa Hoffnung auf ein Liebes-Comeback? Die Beziehung zwischen den beiden TV-Stars war mehr als turbulent – sie gipfelte in heftigen Streitereien und sogar körperlicher Gewalt. Das On-Off-Paar bekam vor wenigen Monaten ein gemeinsames Kind – bringt ihre kleine Tochter Georgina und Kubilay jetzt wieder zusammen? Das einstige Paar verbrachte jetzt einen Abend miteinander.

In ihrer Instagram-Story teilte die rothaarige Beauty mehrere Videos ihres Dinner-Dates in Dubai. Sie filmte dabei den schön gedeckten Tisch unterm Abendhimmel der Metropole der arabischen Emirate und markierte den Vater ihres Kindes darauf. Kubilay stand neben dem Tisch und wippte liebevoll den Kinderwagen mit ihrer gemeinsamen Tochter darin. Nach Rosenkrieg sieht das auf jeden Fall nicht aus – es scheint so, als hätten sie ihre Streitigkeiten beiseitegelegt. "Er hat geschworen, sich für immer zu benehmen", verriet Georgina ihren Fans. Es sieht fast so aus, als würde die 31-Jährige ihrem Ex noch einmal eine Chance geben – vielleicht versuchen sie sich aber auch lediglich ihrer Tochter zuliebe zusammenzuraufen.

Tatsächlich hatte ein Insider erst vor wenigen Monaten gegenüber Bild behauptet, dass die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin und Kubilay verheiratet sind. Ein Grund dafür sei unter anderem die medizinische Versorgung in ihrer Wahlheimat Dubai gewesen: Als unverheiratete Frau hätte Georgina dort kein Baby auf die Welt bringen dürfen. Das Gerücht um ihre angebliche Ehe bestätigten die ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer jedoch bis heute nicht.

