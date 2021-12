Sie wird wohl nicht sofort nach der Geburt ans Set zurückkehren! Die Schauspielerin Jennifer Lawrence (31) und ihr Ehemann Cooke Maroney erwarten derzeit ihr erstes Kind. So lange kann es auch gar nicht mehr dauern, denn die Beauty ist im Endspurt ihrer Schwangerschaft. Zuletzt präsentierte sie ihren kugelrunden Babybauch bei der Premiere ihres neuen Films "Don't Look Up". Das dürfte vorerst wohl ihr letzter öffentlicher Auftritt gewesen sein – auch auf den Kinoleinwänden. Denn angeblich plant Jen, eine Pause von der Schauspielerei einzulegen!

Wie ein Insider gegenüber HollywoodLife erklärte, soll die 31-Jährige ihre derzeitige kleine Auszeit schon sehr genießen: "Sie hat viele Jahre hart gearbeitet und war auch sehr erfolgreich. Sie wird auch wieder schauspielern, aber bestimmt nicht für ein Jahr nach der Geburt ihres Babys." Trotzdem soll sich Jennifer schon auf ihre nächsten Rollen vorbereiten.

"Sie hat schon einige Drehbücher gelesen und will, dass ihre nächste Rolle ihre Vielseitigkeit zeigt", meinte der Insider weiter. Jennifer werde schon eine gute Balance zwischen dem Mutterdasein und ihrer Karriere finden, ist sich die Quelle sicher.

Backgrid USA / Actionpress Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Dezember 2021 im East Village, Manhattan

MEGA Jennifer Lawrence in New York

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

