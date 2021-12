Manuela meldet sich erneut zu Wort! Erst kürzlich gab sie die Trennung von ihrem Ralf bekannt. Die beiden hatten an der diesjährigen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick teilgenommen und sich unbekannterweise am Traualtar das Jawort gegeben. Zunächst erschien das frischgebackene Ehepaar glücklich, doch für eine langfristige Beziehung hat es wohl vor allem für Ralf nicht gereicht. Nun spricht Manuela Klartext in Bezug auf die Trennung!

In einem Video auf Instagram wollte die Dortmunderin noch ein paar Dinge klarstellen. Denn als sie ihr erstes Statement zum Ehe-Aus abgab, versetzte sie ihren Text mit dem Symbol eines gebrochenen Herzens – Viele vermuteten daraufhin, dass Manuela Liebeskummer habe. "Das Herz steht dafür, dass wir kein Paar mehr sind, aber nicht, dass ich ein gebrochenes Herz habe", erläuterte sie – sah aber ein, dass es zu Verwirrung führen könnte. Sie betonte jedoch, dass es ihr nicht schlecht geht und sie sich mit der Trennung abgefunden hat.

Der 57-Jährige und sie verstehen sich noch immer gut und stehen im ständigen Austausch. "Wir hatten eine wunderschöne Zeit zusammen", gab Manuela zu. Aber eine gemeinsame Zukunft stehe den beiden dennoch nicht bevor: "In dem Fall hat es für uns in diesem Experiment nicht gereicht."

Instagram / ralf.hadeb Ralf und Manuela, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Sat.1 Ralf und Manuela, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2021

Instagram / manuela.hadeb Manuela von "Hochzeit auf den ersten Blick"

