Coldplay-Fans müssen nun ganz stark sein. Die britische Gruppe bestehend aus Chris Martin (44), Jonny Buckland, Will Champion und Guy Berryman ist eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Mit Hits wie "The Scientist", "Paradise" oder "A Sky Full of Stars" begeisterten die Musiker unzählige ihrer Fans. Nun soll aber bald Schluss sein: Frontman Chris kündigte jetzt nämlich das letzte Coldplay-Album an!

In einem Interview mit BBC offenbarte der Sänger, dass ein Ende der legendären Coldplay-Ära in Sicht ist: "Unser letztes richtiges Album wird 2025 erscheinen und danach werden wir wohl nur noch touren." Schon vor wenigen Jahren hatte die Gruppe angekündigt, nicht mehr ewig Musik machen und sich langsam zurückziehen zu wollen.

Jedoch bleibt für die Fans noch ein kleines bisschen Hoffnung: Es besteht danach nämlich durchaus noch die Chance, dass es einige gemeinsame Projekte mit anderen Künstlern geben wird, erzählte Chris. "Aber der Coldplay-Katalog ist dann gewissermaßen abgeschlossen", machte er deutlich.

Getty Images Chris Martin bei einer Pressekonferenz in San Francisco im Februar 2016

Getty Images Chris Martin mit seiner Band Coldplay, Januar 2020

RONNY HARTMANN/AFP/Getty Images Coldplay während eines Konzerts in Hamburg, 2017

