Amira Pochers (29) Mutter Miriam erinnert sich an eine schlimme Phase ihres Lebens. Die Frau von Oliver Pocher (43) kam im September 1992 auf die Welt. Zu dem Zeitpunkt war ihre Mutter noch mit ihrem Vater zusammen. Doch die Beziehung war von Streit und Gewalt geprägt. Der Vater der TV-Bekanntheit plante sogar, Amira beschneiden zu lassen. Daraufhin trennte sich Miriam von ihrem Mann. Jetzt erzählte sie, wie sie heute darüber denkt, dass ihre Kinder ohne Vater aufwuchsen.

"Nach der Trennung war ich mir lange nicht sicher, ob es die richtige Entscheidung war, weil ich euch den Papa weggenommen habe", ließ Miriam in Amiras Podcast "Hey Amira!" die Vergangenheit Revue passieren. Doch am Ende sei es eine "Vernunftentscheidung" gewesen. Sie habe ihren Kindern das Leid und die Gewalt ersparen wollen, die sie mit ihrem Partner erlebte. Nach der Trennung sei zwar Ruhe in das Leben der Familie eingekehrt, jedoch war es für Miriam hart, Amira und ihren Bruder Ibrahim als alleinerziehende Mutter durchzukriegen.

Daher habe die 50-Jährige sehr viel gearbeitet, weswegen Zeit mit ihren Kindern viel zu kurz kam, weiß sie heute. Amira war drei Jahre alt, als ihre Eltern sich trennten. Damals habe sie gar nicht verstanden, warum Papa auf einmal nicht mehr da ist. Heute ist sie ihrer Mutter vor allem dankbar, dass sie die Reißleine mit ihrem Vater gezogen hat. "Du hast immer dein Allerbestes gegeben", zollte Amira ihr unter Tränen Tribut.

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Dezember 2021

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Juni 2021

ActionPress Amira Pocher, Social-Media-Star

