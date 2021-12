Es ist ein ganz besonderer Anblick! Prinz Harry (37) und seine Frau Herzogin Meghan (40) begrüßten Anfang Juni ihr zweites Kind Lilibet Diana. Die Begeisterung bei den Fans des Paares war riesig – doch zu Gesicht bekamen sie das Töchterchen bisher nicht. Weihnachtskarten haben bei den Royals aller europäischer Königshäuser gute Tradition. Harry und Meghan nutzten ihre jetzt für eine wundervolle Überraschung: Sie zeigten Lilibet zum allerersten Mal!

Auf dem zuckersüßen Familienfoto sind die vier erstmals alle zusammen zu sehen: Meghan hält dabei ihr kleines Töchterchen hoch und Harry und sie strahlen es überglücklich an. Mit feuerroten Haaren auf Papas Schoß mit dabei ist auch Sohn Archie Harrison (2), der mittlerweile richtig groß geworden ist. "Archie hat uns zu Mama und Papa gemacht, Lili machte uns zu einer Familie", schrieben die zwei zu dem Bild.

Über die Entwicklung von Baby Lili hatten Harry und Meghan bisher wenig preisgegeben. Anfang Dezember ließ ein Insider gegenüber US Weekly durchblicken, dass die Kleine sich ganz prächtig mache: "Sie ist so ein süßes Baby und es ist eine wahre Freude, in ihrer Nähe zu sein." Davon konnten sich die Fans des Paares jetzt auch höchstpersönlich überzeugen.

Instagram / misanharriman Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Sohn Archie

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2021 in New York City

