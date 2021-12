Die Fans dürfen sich über neue Infos rund um Prinz Harry (37) und Herzogin Meghans (40) Tochter freuen. Im Juni dieses Jahres wurden der Enkel der Queen (95) und die ehemalige Suits-Darstellerin wieder Eltern. Ihre Tochter Lilibet Diana hat das Licht der Welt erblickt. Allerdings hält das Paar seit seinem Rückzug aus der royalen Welt nahezu alles, was seinen Nachwuchs betrifft, streng aus der Öffentlichkeit heraus. Ein Insider plauderte nun aber aus, wie sich die Fans der Familie Baby Lili vorstellen können.

"Sie ist so ein süßes Baby und es ist eine wahre Freude, in ihrer Nähe zu sein", erzählte die anonyme Quelle im Gespräch mit US Weekly. Außerdem mache sie enorm schnell große Fortschritte – entwickelt sich also ganz prächtig. "Sie notieren all ihre neuen, aufregenden Meilensteine, es ist erstaunlich wie schnell sie wächst", berichtete der Informant. Seiner Aussage nach sind Lilis Eltern ziemlich stolz auf ihre Entwicklung und genießen es total, ihre Tochter aufwachsen zu sehen.

Für die kleine Familie sei es nicht selbstverständlich, dass sie ihr Glück derzeit so ungestört genießen kann. Angeblich wollen die Sussexes deswegen auch etwas an andere weitergeben und haben große Pläne für Projekte über die Weihnachtstage. Harry und Meghan seien "glücklich, in der Position zu sein, in der sie heute sind", fügte der Informant hinzu.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Dublin

ZUMAPRESS.com / MEGA Meghan und Harry in New York, September 2021

