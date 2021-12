Gülcan Kamps (39) gibt ein erstes Update zu ihrem After-Baby-Body. Die ehemalige Viva-Moderatorin und ihr Ehemann Sebastian Kamps sind Mitte Dezember zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem ist es verhältnismäßig ruhig um die TV-Bekanntheit, die ihre Community liebend gern an ihrer Schwangerschaft teilhaben ließ. Nun veröffentlichte Gülcan endlich wieder ein neues Video von sich – und zeigte darin erstmals nach der Entbindung ihren Bauch.

Nach der Geburt bekam die 39-Jährige zahlreiche Glückwünsche übermittelt – und für diese bedankte sie sich jetzt. "Meine Lieben, ich möchte mich heute aus tiefstem Herzen für eure Glückwünsche bedanken. Ich habe das Gefühl, ganz Deutschland hat mit mir gemeinsam auf Baby Kamps gewartet und sich mit mir gefreut", schrieb sie zu einem Clip von sich auf Instagram. In dem Video posiert Gülcan in einem kurzen Pullover und in einer Leggings vorm Spiegel. Ihre Körpermitte hat sich schon ordentlich zurückgebildet.

In dem Beitrag verriet die gebürtige Lübeckerin außerdem, dass es ihr sehr gut gehe. Und plauderte sie etwa ganz nebenbei auch das Geschlecht ihres Babys aus? Das vermuten zumindest einige Fans, denn Gülcan schrieb weiterhin: "Obwohl alles sehr neu für mich ist, fühlt es sich so an, als wäre unsere kleine Maus schon immer da gewesen."

