Hat Gülcan Kamps (39) sich hier etwa verplappert? Im Juni dieses Jahres hatte die Fernsehmoderatorin ganz überraschend bekannt gegeben, dass ihr Ehemann Sebastian und sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Vor wenigen Wochen war es dann endlich so weit und die Mama durfte ihr Baby endlich in den Armen halten. Bisher hat die Lübeckerin das Geschlecht ihres Kindes noch nicht verraten. Gülcans Fans vermuten nun allerdings, dass es sich um ein kleines Mädchen handeln könnte.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 39-Jährige nun ein kurzes Video, unter dem sie sich für die vielen Glückwünsche bedankt und verriet, dass es ihr und dem Kind gut gehe. "Obwohl alles sehr neu für mich ist, fühlt es sich so an als wäre unsere kleine Maus schon immer da gewesen", erzählte die ehemalige Viva-Moderatorin, was eine Vielzahl ihrer Follower aufhorchen ließ. So spekulierten die Abonnenten, dass Gülcan ein Mädchen zur Welt gebracht habe. "Ach was, eine Tochter wie toll" oder "Das freut mich für euch beiden, dass ihr eine kleine Prinzessin habt", lauteten nur einige Kommentare der entzückten Fans.

Andere User hingegen schienen sich über das Geschlecht von Gülcans Nachwuchses nicht so sicher zu sein. So argumentierten einige, dass der Begriff "kleine Maus" für sie tatsächlich sowohl auf Jungen als auch auf Mädchen zutreffen würde. "Sie postet eigentlich fast immer blaue Edelsteine", fügte ein anderer Supporter hinzu.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

