Iris Klein (54) plaudert aus dem Nähkästchen. Genau wie ihre Tochter, Daniela Katzenberger (35), erzählt die TV-Bekanntheit gerne mal den ein oder anderen Schwank aus ihrem Leben und dem ihrer Kinder. Dabei nimmt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin auch kein Blatt vor den Mund. Jetzt offenbarte Iris die peinlichste Situation, in die sie jemals geraten war – ihre Tochter Jenny (29) spielt in dieser die tragende Rolle!

Im Alter von ungefähr 16 sei ihre jüngste Tochter mit einer Blasenentzündung von einem Partywochenende zurückgekehrt, erinnerte sich der Reality-TV-Star in dem Podcast "Schwuler gehts nicht". Daraufhin sei sie mit Jenny zum Arzt gefahren. "Dann sagt der: 'So, jetzt machen wir einen Ultraschall.' Und sie guckt mich schon mit riesengroßen Augen an", erzählte Iris. Jenny habe sich dann auf die Liege gelegt und ihren Bauch frei gemacht. "Dann steht da ganz fett mit Edding 'Fuck Me' auf ihrem Bauch. Und der Arzt guckt mich an und ich guck ihn an und er verzieht keine Miene. [...] Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken", berichtet die 54-Jährige.

"Ja ich hab dich gefragt, ob ich duschen muss" habe sich ihre Tochter im Nachhinein verteidigt. Den Schriftzug habe sie von ihren Freundinnen während ihres Partyaufenthalts verpasst bekommen, als sie völlig betrunken war. Die Geschichte habe Jenny bisher noch nie jemanden erzählt. "Aber ich hab sie vorher gefragt", versicherte Iris.

Instagram / jenny_frankhauser Iris Klein, Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser im Sommer 2021

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Jenny Frankhauser

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit ihrer Tochter Jennifer Frankhauser

