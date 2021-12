Sie denkt gar nicht ans Aufhören! Madonna (63), die ohnehin dafür bekannt ist, sich gerne freizügig zu zeigen, sorgte in den vergangenen Wochen mit provokanten Fotos für Gesprächsstoff. Instagram musste teilweise sogar einschreiten und einige der Pics löschen, auch 50 Cent (46) tat seinen Unmut über den Anblick kund. Zum Umdenken scheint das die 63-Jährige aber nicht gebracht zu haben. Für Madonna kommt es gar nicht infrage, sich irgendwann nicht mehr verführerisch zu präsentieren.

Gegenüber HollywoodLife erklärte eine Quelle aus dem Umfeld der Pop-Queen nun: "Madonna fühlt sich in ihrer eigenen Haut sehr wohl und wird dies auch immer tun. Madonna weiß in- und auswendig, wer sie ist, und sie wird sich nie dafür entschuldigen, zu ihrer eigenen Wahrheit zu stehen." Die Musikerin werde deshalb niemals aufhören, für die Stärkung der Rolle der Frau zu kämpfen. "Sie glaubt, dass jeder das Recht hat, sich sexy zu fühlen. Alter definiert nicht Schönheit und sie ist stolz darauf, wie sie aussieht und wie sie sich fühlt", so der Insider.

Madonna selbst hat sich zu der Kritik nach ihrer Sex-Offensive auf Instagram bisher nicht geäußert. Laut einem weiteren Insider sollen die Negativ-Reaktionen sie jedoch kalt lassen. "Madonna ist es wirklich egal, was andere über sie sagen, weil sie selbstbewusst mit sich und ihrem Körper umgeht", betonte der Informant.

