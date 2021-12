Kerry Katona (41) hat sich schon wieder unters Messer gelegt! Der einstige Atomic Kitten-Star macht keinen Hehl daraus, dass an ihm nicht mehr alles echt ist. Die Musikerin wurde in den vergangenen Jahren zum Stammgast bei ihrem Beauty-Doc: So unterzog sie sich im Juni beispielsweise einer Gesichtsstraffung. Jetzt stattete die Sängerin ihrem Schönheitschirurgen einen weiteren Besuch ab: Kerry gönnte sich nun ein neues Gesichts-Makeover!

In einem neuen YouTube-Video ließ die 41-Jährige ihre Fans an der schmerzhaften Behandlung teilhaben: Sie entschied sich für ein Verfahren namens "Cool Sculpting", bei dem Fettzellen durch gezieltes Herunterkühlen zerstört werden: Überschüssiges Fett wurde dabei aus Kerrys Kinn entfernt. Zusätzlich ließ sie sich bei der Gelegenheit auch noch Botox in die Stirn spritzen. Mit dem Ergebnis schien die gebürtige Britin total zufrieden zu sein. "Ich habe ein brandneues Gesicht", freute sie sich.

Dass Kerry hin und wieder auch Kritik für ihre vielen Beauty-Eingriffe bekommt, kann sie selbst offenbar überhaupt nicht verstehen. "Ich bin im richtigen Alter, um kleine Verbesserungen vornehmen zu lassen und solche Sachen zu machen. Wenn die Leute sagen, du bist kein gutes Vorbild – ich bin 41!", erklärte die ehemalige Dancing on Ice-Kandidatin ihre Haltung.

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Musikerin

Anzeige

YouTube / Kerry Katona Kerry Katona im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de