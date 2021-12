Weihnachten steht vor der Tür – was machen die Sturm der Liebe-Stars während ihrer freien Zeit? Seit 18 Staffeln begeistert die Seifenoper schon die Fans mit jeder Menge Drama und natürlich viel Liebe. Auch im wahren Leben verstehen sich viele der Darsteller super, wie sie gegenüber Promiflash verrieten. Über die Feiertage werden sie jedoch nicht gemeinsam vor der Kamera stehen – denn der Cast hat Drehpause. Was haben die Stars vor?

Eine Sache haben die Darsteller rund um Sandro Kirtzel (31) gemeinsam – sie fahren alle zu ihren Familien. Für den Paul-Lindbergh-Darsteller geht es zu seinen Liebsten aufs Land, erzählte er Promiflash: "Ich bleibe über Weihnachten dort und wir werden besinnlich beisammen sein, Lieder singen, während wir das eine oder andere Gläschen trinken." Das sieht bei Lena Conzendorf, die Josie Klee verkörpert, ähnlich aus: "Gutes Essen. Spielen. Quatschen. Vor allem aber die Zeit zusammen genießen. Entspannung steht bei mir auch ganz oben auf der Liste", betonte die Beauty.

Merve Çakır, die die Rolle der Shirin Ceylan spielt, freue sich schon sehr auf die Zeit mit ihrer Familie in Hamburg: "Da ich nur sehr selten in Hamburg bin, vermisse ich meine Familie sehr", gab sie gegenüber Promiflash zu. Das geht offenbar auch einigen ihrer Kollegen so, die den Neujahrvorsatz gefasst haben, sich mehr Zeit für ihre Liebsten zu nehmen: "Natürlich geht die Produktion weiter. Mir ist es aber auch wichtig, dass Familie und Freunde dabei nicht zu kurz kommen", erklärte beispielsweise Lena, die ihre Zeit bewusster einteilen möchte. Auch für Matthias Zera hat dies offenbar höchste Priorität: "Ich schreibe mir drei Worte auf meine Neujahrsvorsatztafel: Familie. Achtsamkeit. Nachhaltigkeit."

Ansonsten freuen sich die Darsteller aber auch wieder auf ihre Arbeit am Set: "Ich bin weiterhin beim 'Sturm' und freue mich, weiterhin spielen zu können", erzählte Merve enthusiastisch. Sandro wolle aber nebenbei auch mit seinem Kollegen Sebastian Fischer (39) ein eigenes Projekt starten: "Im kommenden Jahr planen wir einen 90-Minüter, den wir mit Christopher Baumann zusammen in Eigenregie produzieren", verriet er erste Details.

Getty Images Sandro Kirtzel im November 2017

ARD/Christof Arnol Merve Çakır, "Sturm der Liebe"-Star

Getty Images Lena Conzendorf, "Sturm der Liebe"-Darstellerin

© ARD/Christof Arnold Matthias Zera, Schauspieler

