Kourtney Kardashian (42) lässt dieses Jahr Weihnachten quasi ausfallen. Seit Anfang des Jahres sind die TV-Persönlichkeit und ihr Verlobter Travis Barker (46) nahezu unzertrennlich. Auch mit dem Nachwuchs ihres Partners scheinen sich die beiden bestens zu verstehen. So teilte die brünette Beauty vor Kurzem ein Video, in dem ihr Schatz mit ihren Kids herumalberte. Statt mit ihrer Familie Weihnachten zu verbringen, feierte Kourtney nun lieber den Geburtstag von Travis Tochter Alabama.

In ihrer Instagram-Story teilte die Unternehmerin nun einige Einblicke in die Feierlichkeiten mit ihrem Liebsten. So veröffentlichte die 42-Jährige beispielsweise einen kurzen Clip, in dem sie die Geburtstagsdekorationen präsentierte, die aufgrund des Fests der Liebe gleichzeitig auch weihnachtlich angehaucht war. Auf ihrem Account postete Alabama anschließend auch ihre zahlreichen Geschenke. So bekam sie von ihrer baldigen Stiefmutter beispielsweise ein mit Diamanten besetztes Fußkettchen geschenkt. Zudem dürfte sich das Geburtstagskind über weiteren silbernen Luxus-Schmuck freuen.

Augenscheinlich hatten Kourtney, Alabama und Travis an dem Ehrentag der Blondine auch jede Menge Spaß miteinander. Auf einigen Aufnahmen des Festes ist beispielsweise zu erkennen, wie der Keeping up with the Kardashians-Star ausgelassen lacht. So rodelten die drei in einigen Clips von einem kleinen Hügel vor dem Anwesen des Rockers herunter, der mit künstlichem Schnee bedeckt war.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Travis Barker, Reign Aston Disick und Landon Barker

Instagram / alabamaluellabarker Alabama Luella Barkes Diamantfußkettchen

Instagram / alabamaluellabarker Alabama Luella Barker im Dezember 2021

