Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) sind offenbar füreinander bestimmt! Vor rund einem Jahr lernten sich die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Musiker kennen und lieben. Im Oktober dieses Jahres wagte das Paar sogar schon den nächsten Schritt – sie haben sich verlobt. Der Umgang miteinander könnte zwischen der Beauty und dem Hottie kaum harmonischer sein. Jetzt hinterließ Kourtney sogar einen süßen Liebesbrief für ihren Liebsten am Weihnachtsbaum!

Am vergangenen Donnerstag teilte Travis einen Schnappschuss des geschmückten Baumes in seiner Instagram-Story. Dabei fiel ein Detail besonders auf – nämlich ein weißer handgeschriebener Zettel inmitten der Lichterketten. Der Absender war ganz offensichtlich Kourtney. "Unser erstes Weihnachtsfest seit unserer Verlobung", schrieb die Schönheit mit schwarzer Tinte und richtete die Notiz an ihren zukünftigen Ehemann.

Travis schien die kleine Nachricht seiner Partnerin zu gefallen. Er versah die Aufnahme mit einem roten Herz und markierte seine Bald-Ehefrau daneben. Das anstehende Weihnachtsfest sollen die Turteltauben laut Aussage eines Insiders übrigens gemeinsam mit Kourtneys Ex Scott Disick (38) verbringen. Die Entscheidung sei zum Wohle der gemeinsamen Kids getroffen worden.

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashians Botschaft an Travis

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Dezember 2021

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im November 2021

