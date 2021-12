Ein besonderer Anblick! Amy Adams (47) ist stolze Mama ihrer Tochter Aviana: Die Schauspielerin bekam die inzwischen Elfjährige zusammen mit ihrem langjährigen Partner Darren Le Gallo, der seit 2015 auch ihr Ehemann ist. Normalerweise hält sie ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und zeigt sich nur selten mit ihrem Kind. Doch nun wurden Amy und Aviana bei einem gemütlichen Stadtbummel gesehen!

Gemeinsam schlenderte die "Verwünscht"-Darstellerin mit ihrer Tochter durch Beverly Hills. Auf Fotos, die Hollywood Life vorliegen, sah man die beiden in einem ähnlichen Look: Beide trugen locker sitzende Jeans. Dazu gab es für Aviana einen kuscheligen Pullover in Herbstfarben, während Amy auf ein Top mit einem Cardigan in den gleichen Farbtönen setzte. Die Haare haben sie beide zu einem lockeren Dutt zusammengebunden und sehen ganz gelassen aus.

Zuletzt durften sich die Fans der 47-Jährigen im Mai über einen süßen Post freuen: Zum elften Geburtstag ihrer Tochter veröffentlichte Amy auf ihrem Instagram-Profil ein Foto mit ihr! Darunter drückte sie ihre Liebe aus: "Du begeisterst mich immer wieder mit deinem Humor, deiner Intelligenz und deinem Geist. Deswegen muss dieser Tag heute auch gefeiert werden. Ich liebe dich!"

Getty Images Darren Le Gallo und Amy Adams

Getty Images Amy Adams, Schauspielerin

Instagram / amyadams Amy Adams mit ihrer Tochter Aviana

