Sarah Engels (29) verbrachte mit ihren Liebsten wohl ein entspanntes Weihnachtsfest! Für die Sängerin war das Jahr ein äußerst ereignisreiches: Sie heiratete ihren Partner Julian (28), außerdem bekamen die beiden ihr erstes gemeinsames Baby, ein Geschwisterchen für Sarahs Sohn Alessio (6): Töchterchen Solea Liana. Nun stand das erste Weihnachtsfest zu viert an – und offenbar genoss die kleine Familie dieses in vollen Zügen!

Auf Instagram ließen Sarah und Julian ihre Fangemeinde an ihrem Heiligabend teilhaben: Die vierköpfige Familie genoss anscheinend entspannte Festlichkeiten. Während der Kicker ein lässiges Outfit wählte, erstrahlte die Musikerin in einem schwarzen Jumpsuit – Alessio trug ein Hemd mit Weste, Solea war in ein niedliches kariertes Weihnachtsoutfit gehüllt. Zu den Bildern schrieb Sarah "Familienzeit".

Schon am Weihnachtsmorgen hatte die einstige DSDS-Kandidatin betont, wie sehr sie sich auf die Feiertage zu viert freut. "Es ist verrückt, denn vor ein paar Wochen war die kleine Maus noch in meinem Bauch und jetzt ist sie einfach hier", hatte sie auf Instagram erzählt.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea an Weihnachten

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels mit den Kids

Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de