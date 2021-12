So geht es Annemarie Eilfeld (31) aktuell mit ihrer Hormonstörung! Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin leidet am PCO-Syndrom – einer hormonellen Störung, die es Frauen erschwert bis unmöglich macht, schwanger zu werden. So blieb deshalb auch der Kinderwunsch von Annemarie und ihrem Freund Tim Sandt bisher unerfüllt. Auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz sprach die Sängerin mit Promiflash über ihre Krankheit und die Hoffnung eines Tages, Mutter zu werden.

Nach wie vor hat Annemarie mit der Diagnose zu kämpfen. "Der Stand ist immer noch schwierig, was den Kinderwunsch und das Wohlbefinden angeht", gab sie zu. Die 31-Jährige hat mit starken Unreinheiten zu kämpfen, sei zum Glück aber nur "mild" vom PCO-Syndrom betroffen. Dafür erhielt die Ex-Sommerhaus-Teilnehmerin nun eine weitere Diagnose: Insulinresistenz. Um endlich schwanger zu werden, nimmt Annemarie deshalb jetzt Medikamente. "Metformin soll das absolute Wunderheilmittel sein bei Insulinresistenz und Kinderwunsch. Deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass vielleicht bald ein kleines Weihnachtswunder klappt", erklärte sie.

Unterstützung bekommt Annemarie von ihrem Freund. "Tim ist jemand, der nie dramatisiert. Tim ist jemand, der sagt: 'Dann ist das halt jetzt so, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut und unser Kind braucht einfach Zeit.'" Worte, die der gläubigen Blondine offenbar helfen. "Ich sage: 'Gott wartet jetzt gerade nur auf den richtigen Zeitpunkt und hat gerade noch irgendwas zu erledigen [...] und hat mir noch ein bisschen Zeit gegeben.' Vielleicht ist es tatsächlich so", erzählte sie im Gespräch mit Promiflash.

Sollte Annemarie eines Tages schwanger sein, könnte es zu einer Risikoschwangerschaft oder gar Fehlgeburt kommen. Deshalb möchte sie die News auch nicht gleich mit der Öffentlichkeit teilen. "Ich weiß, was alles passieren kann. Ich würde wirklich warten, bis ich zu 100 Prozent sicher bin, dass das alles klappt", betonte sie.

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld und ihr Freund Tim

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld, Reality-TV-Star

TVNOW / Stefan Gregorowius Annemarie Eilfeld und Tim Sandt, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Getty Images Annemarie Eilfeld in Berlin, April 2016

