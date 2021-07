Annemarie Eilfeld (31) steht ein steiniger Weg bevor. Mit ihrem Partner Tim Sandt wünscht sich die ehemalige DSDS-Kandidatin sehnlichst ein Baby. Der Kinderwunsch steht allerdings auf wackligen Beinen, denn die ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidatin leidet am PCO-Syndrom. Die hormonelle Störung macht es den Betroffenen extrem schwer bis unmöglich, schwanger zu werden. Den Traum von der eigenen Familie will Annemarie aber dennoch nicht aufgeben.

Nach der Schock-Diagnose beim Frauenarzt habe sie sich direkt an ihre Mutter gewandt, wie die 31-Jährige gegenüber RTL erzählte. "Meine Mama stand gleich da und hat nach unten geguckt, ganz beschämt und gesagt: 'Ich hab es auch'", erinnerte sich die Blondine. Dass sie es also vererbt bekommen hat, weckt in Annemarie sogar einen Hoffnungsschimmer – immerhin hat ihre Mutter trotz der geringen Wahrscheinlichkeit ein Kind bekommen. "Ich weiß, dass meine Mutter fleißig war, viele Vitamine genommen und sich da reingehängt hat", berichtete die Sängerin. Dasselbe wolle sie nun auch tun und dokumentiert im Netz regelmäßig die Einnahme ihrer zahlreichen Pillen.

Als Auslöser der Krankheit sieht die Musikerin ihre Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" im vergangenen Jahr. Dort kam es zu heftigen Auseinandersetzungen mit Evanthia Benetatou (29) und Chris Broy, die einen öffentlichen Shitstorm zur Folge hatten. Nach der Ausstrahlung sei Annemarie "übermäßig psychischem Stress" ausgesetzt gewesen. Danach seien die Symptome immer stärker ausgebrochen.

Instagram / timsandt_official Annemarie Eilfeld und Tim Sandt im September 2020 auf Mallorca

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld im Oktober 2020

TVNOW Tim Sandt und Annemarie Eilfeld im "Sommerhaus der Stars"

