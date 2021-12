Olivia Munn (41) meldet sich mit einem Baby-Update! Kurz vor Weihnachten wurde bereits bekannt, dass die Schauspielerin und ihr Partner John Mulaney (39) Eltern geworden sind. Allerdings hatte das "nur" ein Insider gegenüber US-Medien ausgeplaudert. Jetzt hat sich die frischgebackene Mutter auch endlich selbst zu Wort gemeldet – und nicht nur ein erstes Foto ihres Sohnes gepostet, sondern auch seinen Namen verraten.

"Mein Goldochsenbaby. Malcolm Hiệp Mulaney", schrieb die Dunkelhaarige auf ihrem Instagram-Profil zu einem Bild des Kleinen. Mit einer blauen Mütze auf dem Kopf schlummert Malcolm friedlich in eine dicke Felldecke eingewickelt. Viel mehr Infos rund um seine Geburt ließ sich seine Mutter bisher aber nicht entlocken. Sie markierte lediglich Papa John in dem Beitrag und wünschte ihren Fans frohe Feiertage.

Der Comedian war da schon etwas mehr in Plauderlaune. Zu einem weiteren Foto seines schlafenden Sohnes schrieb John in seinem eigenen Social-Media-Feed: "Er hat sein ganzes Leben noch vor sich [...]. Ich bin sehr verliebt in ihn und alles, was dazu gehört."

Olivia Munns Sohn Malcolm Hiệp Mulaney

Schauspielerin Olivia Munn, 2019

Comedian John Mulaney

