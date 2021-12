Megan Barton-Hanson (27) zeigt gern, was sie hat. Erst vor wenigen Monaten wurde spekuliert, dass die britische Love Island-Bekanntheit mit James Lock in einer Beziehung sei. Nachdem die beiden ihre Liebe im Oktober quasi bestätigt hatten, soll das Paar mittlerweile wieder getrennte Wege gehen. Offenbar wollte die Beauty ihrem Ex nun allerdings noch einmal vor Augen führen, was er seit der angeblichen Trennung verpasst. Im Netz präsentierte sich Megan nun nämlich ganz schön freizügig.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die blonde Schönheit nun einen kurzen Clip, in dem sie oberkörperfrei und nur mit einem Slip bekleidet vor dem Spiegel posiert. Ihre sonst nackten Brüste verdeckt sie dabei mit ihren Armen. Augenscheinlich fühlte sich die Britin einfach pudelwohl in ihrer Haut, denn Megan posierte sehr selbstsicher in dem marmornen Badezimmer. Wenig später teilte sie ein weiteres freizügiges Video von sich, in dem sie allerdings blaugrüne Reizwäsche trägt. Hier setzt sie besonders ihren knackigen Hintern perfekt in Szene.

Nicht zum ersten Mal zeigte sich die in Essex geborene Beauty so hüllenlos auf ihrem Social-Media-Profil. Immer wieder erfreut Megan ihre rund 1,6 Millionen Follower mit heißen Aufnahmen von sich. Vergangenes Jahr dokumentierte die 27-Jährige sogar, wie sie Abdrücke von ihren Brüsten und ihrer Vagina machen ließ, um diese als Kunstwerk verewigen zu lassen. "Das ist so cool! Meine Brüste, schaut euch meine kleinen Nippel an", hatte der Reality-TV-Star das Resultat seinerzeit begeistert kommentiert.

Instagram / meganbartonhanson_ Megan Barton-Hanson im Dezember 2021

Instagram / meganbartonhanson_ Megan Barton-Hanson im Dezember 2021

Instagram / meganbartonhanson_ Megan Barton-Hanson, Model

