Sie ist das neue Gesicht bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser! Am 2. Januar 2022 geht die Abnehmshow in eine neue Runde und begleitet die Kandidaten bei ihrem Kampf gegen die überschüssigen Kilos. Wie gewohnt werden Camp-Chefin Dr. Christine Theiss (41) und Coach Ramin Abtin (49) den Teilnehmern zur Seite stehen – doch dieses Mal gibt es sogar noch eine dritte im Bunde: Sigrid Ilumaa komplettiert das Trainer-Team. Im Promiflash-Interview plauderte die Sport- und Ernährungsexpertin über ihre neue Aufgabe!

Völlig neu bei dem Format ist Sigrid aber nicht, wie sie gegenüber Promiflash erzählte: "Ich habe den Kandidaten von 'Leben leicht gemacht – The Biggest Loser' bereits in den vergangenen Jahren dabei geholfen, zu Hause weiter an ihren Zielen zu arbeiten. Ich war die letzten acht Jahre Web-Coach." In ihrem ersten Jahr bei der Show habe sie den damaligen Online-Coach Daniel Aminati (48) unterstützt. Nun will Sigrid den Kandidaten als Teil des Trainer-Trios beistehen und bringt dafür die nötigen Qualitäten mit: "Ich kann den Kandidaten mitgeben, ihr Leben nachhaltig zu verändern. Nicht nur schnell, sondern anhaltend mit Ratschlägen und viel Spaß dabei, eigene Ziele zu erreichen."

Ihrer neuen Verpflichtung blickt die Personal Trainerin gespannt entgegen. "Ich freue mich auf eine tolle Reise in ein neues Leben der Kandidaten und auf jeden einzelnen Erfolgsmoment der Kandidaten!" Mit ihrer positiven Einstellung und ihrer Geduld könne sie die Teilnehmer ideal unterstützen.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

Anzeige

SAT.1 / Julia Feldhagen Sigrid Ilumaa, Christine Theiss und Ramin Abtin, "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"-Coaches

Anzeige

SAT.1 / Julia Feldhagen Sigrid Ilumaa, Coach bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Anzeige

SAT.1 / Julia Feldhagen Sigrid Ilumaa, Coach bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de