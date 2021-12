Ist Penelope Disick (9) dafür nicht noch ein bisschen zu jung? Die Tochter von Kourtney Kardashian (42) und Scott Disick (38) darf für ihr zartes Alter schon eine ganze Menge. Ende November rief die Schwester von Mason (12) und Reign (7) zusammen mit dem Keeping Up With the Kardashians-Star ihren eigenen TikTok-Kanal ins Leben. Dort postet sie fleißig kurze Clips. Und nun dürften sich die Kardashian-Fans dort kurz die Augen gerieben haben: Denn Penelope hat nun rote Haare!

Auf pandkourt, ihrem TikTok-Profil, zeigte Kourtneys einzige Tochter ihre Verwandlung von Braun zu Rot in einem kurzen Video. Damit kam Penelope dem Trend der Plattform "To the Salon" nach. Doch dabei dürften sich ihre Fans vor allem diese Frage gestellt haben: Ist Penelope zum Haarefärben nicht noch ein bisschen zu jung? Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass die Nichte von Khloe Kardashian (37) ihre Haarfarbe ändert. Bereits im August hatte sie sich ihre lange Mähne in einem Rotton koloriert.

Eine Veränderung dieser Art ist wohl kein Tabu für die 9-Jährige. Ende November fiel Penelope auf der Social-Media-Plattform damit auf, dass sie lange, künstliche Fingernägel trug. Ihre Mutter hatte dafür einen ordentlichen Shitstorm kassiert. Dieses Mal wird sie davon wohl verschont bleiben, denn die Kommentarfunktion unter dem Video ist ausgeschaltet.

TikTok / pandkourt Penelope Disick im Dezember 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und ihre Tochter Penelope

Instagram / letthelordbewithyou Penelope Disick, 2021

