Da trauten die Fans von Kourtney Kardashian (42) wohl ihren Augen nicht! Derzeit macht der Keeping up with the Kardashians-Star eigentlich vor allem mit ihrem Verlobten Travis Barker (46) Liebesschlagzeilen. Nun sorgte die Mutter von Mason (11), Penelope (9) und Reign (6) aber mit etwas anderem für Aufsehen: In einem Video ist ihre Tochter Penelope zu sehen – mit langen künstlichen Fingernägeln!

Auf dem TikTok-Kanal von Kourtney und Penelope pandkourt zeigte sich die Neunjährige mit gemachten Nägeln – und zwar künstlichen. Die Anhänger der Reality-Beauty sind deswegen fassungslos. "Sie ist zu jung, um solche Nägel zu haben, Kourtney! Das gefällt mir nicht!", schrieb ein aufgebrachter Nutzer unter dem Video. Ein anderer kommentierte: "Dinge, die kleine Mädchen wie eine erwachsende Frau aussehen lassen sind uncool." Eigentlich ist Penelope auch noch viel zu jung für die Video-App. Denn TikTok ist erst für Kinder ab 13 Jahren gedacht.

Fans vermuten, dass Travis' Tochter Alabama (15) möglicherweise einen schlechten Einfluss auf Penelope haben könnte. Denn erst kürzlich postete sie ein Video von sich und ihrer Stiefschwester in spe, in dem sie zu dem Song "Grindin" der Rapperin Nicki Minaj (38) ihre Lippen bewegten. In dem Lied werden Kraftausdrücke genannt, die ein kleines Mädchen wie Penelope eigentlich noch nicht kennen sollte, finden die Fans.

Instagram / kourtneykardash Penelope Disick

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im November 2021

Instagram / alabamaluellabarker Alabama, Tochter von Travis Barker

