Isabel Sofia Rock schwebt immer noch im Babyglück. Im Sommer hatten die rothaarige Schönheit und ihr Mann Jacob Roloff (24) verkündet, dass sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Vor wenigen Wochen gaben die Eltern dann schließlich mit einem niedlichen Post die Geburt ihres Sohnes Mateo Tomás bekannt. Jetzt veröffentlichte Isabel auch den ersten Schnappschuss mit ihrem Nachwuchs, auf dem sie das Gesicht des Säuglings allerdings nicht zeigte.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die frischgebackene Mama nun die goldige Aufnahme, die ihren Sohn und sie vor einer hübschen winterlichen Kulisse abbildet. "Mateos allererster Schnee – so magisch", betitelte die 25-Jährige das Bild begeistert. Um der Kälte in Oregon zu trotzen, hatte die Beauty den Knirps in ein flauschiges Bärenkostüm gesteckt, was bei den Fans für Begeisterung sorgte.

"Das ist so ein schönes Bild" oder "Wunderbar! Was für ein besonderer Moment, der festgehalten wurde", lauteten nur einige Nachrichten der erfreuten Abonnenten. Augenscheinlich fand auch Mateos Oma Amy (57) Gefallen an dem Foto, denn die "Little People, Big World"-Darstellerin schrieb gleich zweimal unter dem Post: "Niedlichster kleiner Bär". Als Antwort hinterließ Isabel dann ein rotes Herz-Emoji unter dem Kommentar.

Instagram / isabelsofiarock Isabel Sofia Rock im August 2021

Instagram / isabelsofiarock Isabel Rock und Jacob Roloff im August 2021

Instagram / isabelsofiarock Isabel Sofia Rock im März 2021

