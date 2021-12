Marie und Jake, im Netz bekannt unter ihrem Instagram-Namen Mariefeandjakesnow, begeistern ihre über eine Million Follower mit Einblicken in ihr Leben als Travel-Influencer. Das Pärchen bereiste schon zahlreiche der schönsten Orte der Welt. Was dabei auffällt: Die zwei zeigen nicht nur ihre besonderen Trips, sondern heben auch immer wieder die Romantik in ihrer Beziehung hervor. Als Jake seiner Marie zum Beispiel einen Heiratsantrag macht, dürfen ihre Fans kurz danach alles mit ansehen.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de