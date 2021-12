Wünschen sich Nathalia Goncalves Miranda (28) und ihr Partner Nachwuchs? Lange war die Schönheit auf der Suche nach ihrem Traummann erfolglos: Weder beim Bachelor noch bei Love Island fand die Brünette ihren Mr. Right, kurze Romanzen waren nicht von Dauer. Im Mai bestätigte sie dann aber, wieder in festen Händen zu sein. Mit ihrem neuen Freund scheint es bis heute toll zu laufen. Planen Nathalia und ihr Liebster auch schon den nächsten Schritt?

In einem Q&A auf Instagram fragte ein Follower, ob das Paar gemeinsame Kinder wolle. "Eigentlich wollten wir Endes des Jahres, also jetzt – aber das Leben ist gerade so schön, wir erleben viel zusammen, wir können spontan wegfliegen, wir können alles spontan machen, dass wir jetzt gesagt haben, wir warten noch ein bisschen", antwortete Nathalia. Sie habe auch schon eine ungefähre Vorstellung davon, wie viele Kinder sie sich wünscht: "Zwei bis vier – es kommt darauf an, wie anstrengend es wird."

Die beiden waren sich zum ersten Mal bei einer gemeinsamen Bekannten über den Weg gelaufen. "Ich war damals bei einer Freundin zu Hause gewesen, da ist mein Freund dazugekommen. [...] Es war ganz spontan und ungeplant", verriet Nathalia.

