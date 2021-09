Nathalia Goncalves Miranda (28) lässt ihre Fans nicht länger warten! Im Mai dieses Jahres bestätigte die ehemalige Kandidatin von Der Bachelor, dass sie endlich ihren Mr. Right gefunden hat. Nach erfolglosen Flirts in verschiedenen Datingshows konnte die Brünette ihren Beziehungsstatus auf "vergeben" updaten. Ihren Partner hatte ihre Community bisher aber noch nicht zu Gesicht bekommen. Das ändert sich nun: Nathalia teilte die ersten Bilder mit ihrem Liebsten.

Auf Instagram können die Follower jetzt zwei Pics bestaunen, die Nathalia und ihren Freund eng umschlungen und in stylishen Sommeroutfits zeigen. Die 28-Jährige schmiegt sich auf den Aufnahmen eng an ihren Liebsten und genießt es ganz offensichtlich, mit ihm vor der Kamera zu posieren. "Mein Seelenverwandter", schrieb sie zu dem Bildbeitrag und machte damit einmal mehr klar, wie ernst es zwischen den beiden ist. Auch ihre Fans sind total begeistert. "Wow, so ein tolles Paar", lautet nur einer von vielen begeisterten Kommentaren.

In einem Q&A beantwortete Nathalias Freund vor einigen Wochen bereits Fragen ihrer Netz-Gemeinde – damals allerdings noch "undercover". Die Fans interessierte vor allem, ob die zwei auch heiraten wollen. "Zu 100 Prozent! Ja!", war die mehr als eindeutige Antwort. Kein Wunder – immerhin liebt er einfach alles an der Beauty. "Fürsorge, Kraft, Ausdauer, Disziplin, Organisation", zählte er ihre positiven Eigenschaften auf.

Anzeige

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda mit ihrem Freund

Anzeige

Instagram / nathaliagonca1ves TV-Sternchen Nathalia Goncalves Miranda

Anzeige

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de