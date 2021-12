Robin Williams (✝63) wird in der Filmbranche schmerzlich vermisst. Die Hollywood-Legende war bekannt für seine schauspielerischen Künste in Filmen wie "Jumanji", "König der Fischer" oder auch "Mrs. Doubtfire". 2014 dann der Schock: Robin starb viel zu früh im Alter von nur 63 Jahren. Als Weltstar bekam er zu Lebzeiten im Verĺauf seiner Karriere nahezu jede Filmrolle, die er wollte. Doch dem war wohl nicht immer so - denn für eine Rolle wurde er nicht in die nähere Auswahl gezogen: Robin wollte Hagrid in den Harry Potter-Filmen verkörpern!

Wie Janet Hirshenson, die Casting-Direktorin der beliebten Filmreihe, bereits 2016 der Huffington Post verriet: "Robin hat angerufen, weil er in dem Film wirklich dabei sein wollte." Am Ende war dieser Wunsch für ihn leider nicht in Erfüllung gegangen – denn es sollten nur Briten in der Geschichte rund um den Hogwards-Schüler Harry Potter mitwirken. Statt Robin hatte Robbie Coltrane (71) daher die Möglichkeit bekommen, den knuffigen Hagrid zu verkörpern.

Angeblich versuchte der "Good Will Hunting"-Darsteller sein Glück dann noch ein zweites Mal. Wie Chris Columbus (63) im Oktober gegenüber Total Film offenbarte, wagte Robin einen weiteren Versuch und wollte die Rolle des Remus Lupin übernehmen. Doch auch hier scheiterte es wieder daran: Er war Amerikaner. "Es war sehr schwierig für mich, zu sagen: 'Das ist alles britisch. Da kann ich nichts machen", erinnert der Filmemacher sich im Interview.

Anzeige

Getty Images Robin Williams, 2005

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Robbie Coltrane als Hagrid in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Anzeige

Getty Images Schauspieler Robin Williams 2006 bei MTV Total Request

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de