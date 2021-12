Was für ein niedlicher Schnappschuss! Bushido (43) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (40) begrüßten Anfang November ihre Drillinge auf der Welt. Die drei kleinen Mädchen machen das Familienglück des Rappers und seiner Liebsten wohl komplett – wie sie immer wieder im Netz beweisen. Die Turteltauben haben bereits vier gemeinsame Kinder. Nun teilte Bushido ein neues Familienfoto mit seiner Rasselbande auf Social Media!

Für seinen Instagram-Kanal posierte der "Sonnenbank Flavour"-Interpret gemeinsam mit Anna-Maria und ihren sieben gemeinsamen Kindern auf dem Sofa. Die Drillinge liegen in den Armen ihrer älteren Geschwister, während die Eltern stolz in die Kamera lächeln. Darunter widmete der Musiker rührende Worte an seine Familie: "Der einzige Grund, weshalb ich heute wieder im Leben stehe, war und ist meine Familie. Sie bedeutet mir mehr als alles andere."

Zudem machte Bushido seiner Frau eine Liebeserklärung: "Danke, dass du mir das Wertvollste auf dieser Erde geschenkt hast. Ich liebe dich und werde niemals von deiner Seite weichen, so wie du nicht von meiner Seite gewichen bist." Die Community ist von dem Bild offenbar total begeistert. "Traumpaar" und "Familie steht über allem", kommentierten etwa zwei User.

Anna-Maria Ferchichis Drillinge im Dezember 2021

Anna-Maria Ferchichi mit ihrem Ehemann Bushido

Anna-Maria Ferchichi mit einem ihrer Drillinge

