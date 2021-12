Was für ein niedlicher Anblick! Anna-Maria Ferchichi (40) und der Rapper Bushido (43) sind seit rund einem Monat Eltern von Drillingen. Nach bereits vier gemeinsamen Kindern machten nun die drei Mädchen das Familienglück komplett. Wie vernarrt die Vollblutmama in ihre Babys ist, wird im Netz mehr als deutlich. Denn sie teilt regelmäßig Pics von ihrem Nachwuchs – so auch jetzt: Hier futtern die drei gleichzeitig!

In ihrer Instagram-Story gewährte Anna-Maria nun einmal mehr Einblicke in ihren Alltag mit den Drillingen Leonora, Naima und Amaya. Dieses Bild dürfte wohl das ein oder andere Follower-Herz zum Schmelzen bringen: Denn die Mädchen nuckeln total süß und vor allem gleichzeitig an ihren Fläschchen! "Anders geht es manchmal nicht", betonte Sarah Connors (41) Schwester. Damit meint sie wohl, nicht immer ihre Brust geben zu können.

Bereits vor der Geburt stellte Anna-Maria klar: Sie möchte ihre Kinder stillen! Und das zog sie auch trotz ihrer Kaiserschnittnarbe durch. Einen Plan B hatte sie aber trotzdem – und zwar das Abpumpen ihrer Muttermilch, da sie nicht alle Mädels gleichzeitig stillen könne.

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Drillingen

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Oktober 2021

