Cathy (33) und Mats Hummels (33) halten offenbar zusammen! In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte, dass es in der Ehe der Influencerin und des Fußballers kriselt – ab und an war sogar von einer Trennung die Rede. Doch Cathy teilte weiterhin gemeinsame Bilder – wie jüngst an Weihnachten. Doch nicht nur dieses Fest haben Mats und Cathy zusammen gefeiert: Auch Silvester verbringen sie gemeinsam.

Auf Instagram teilte Cathy ein Foto, auf dem Mats und sie mit einem strahlenden Lächeln in die Kamera grinsen. Auch ihr gemeinsamer Sohn Ludwig ist auf der Aufnahme zu sehen. In der Bildunterschrift wünschte die 33-Jährige ihrer Community vorträglich ein frohes neues Jahr und schrieb: "Egal, wie schwer die Vergangenheit war, man kann immer neu beginnen." Ob sich das auf ihr Verhältnis zu ihrem Ehemann bezieht, ließ sie jedoch offen.

Den Start ins neue Jahr verbringen Cathy, Mats und Ludwig auch nicht zu Hause in Deutschland, sondern in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die drei sind zum Jahreswechsel nach Dubai gereist. Von dort aus meldeten sie sich bereits mit einem weiteren Familien-Schnappschuss.

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Ludwig und Cathy Hummels im Dezember 2021

