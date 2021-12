Die Hummels genießen die Zeit zu dritt! Seit dem Sommer ranken sich um Mats Hummels (33) und seine Frau Cathy (33) Trennungsgerüchte. Mit mehreren Postings zeigte die Kampf der Realitystars-Moderatorin jedoch immer wieder, dass der Haussegen keineswegs schief hängt. Heute Morgen hatte sie ebenfalls ein Urlaubsfoto von sich, dem Profifußballer und ihrem Sohn Ludwig (3) veröffentlicht – löschte es allerdings kurz darauf wieder. Nun scheint es sich Cathy aber doch wieder anders überlegt zu haben: Im Netz teilte sie erneut ein Foto ihrer kleinen Familie!

Via Instagram zeigte die 33-Jährige das süße Familienfoto. Seite an Seite lächeln Mats und Cathy in die Kamera. Zwischen ihnen sitzt außerdem auch der kleine Ludi. Das Gesicht des Dreijährigen bekommen die Follower allerdings nicht zu sehen – es wurde unkenntlich gemacht. Zu der Aufnahme notierte die gebürtige Bayerin schlicht "Familienzeit" und postete zudem ein Herz-Emoji. Ihren Fans scheint dieser Anblick sehr zu gefallen. "Es ist so schön, euch drei zusammen zu sehen", schwärmte ein User in der Kommentarspalte.

Diese Familienidylle scheinen Cathy, Mats und Ludwig schon seit einigen Tagen auszukosten. Das Weihnachtsfest verbrachten die drei ebenfalls gemeinsam. Auch davon teilten der Sportler und seine Frau auf Instagram ein Foto, auf dem sie gemeinsam vor dem Weihnachtsbaum zu sehen sind.

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels, August 2021

Instagram / cathyhummels Cathy, Mats und Luwdig Hummels zu Ostern im April 2020

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

