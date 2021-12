Was für eine Weihnachtsüberraschung! Um die Ehe zwischen Mats Hummels (33) und seiner Cathy (33) gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Trennungsgerüchte. Mit gemeinsamen Posts nahm die Influencerin dem Gossip jedoch immer wieder den Wind aus den Segeln. Viele Fans fragten sich nun, wie die beiden und ihr Sohn Ludwig (3) das Weihnachtsfest verbringen werden. Jetzt teilte die Beauty ein Familienfoto vor dem Tannenbaum!

In ihrer Instagram-Story berichtete Cathy, dass sie in diesem Jahr nicht bei ihren Eltern, sondern in einem Münchner Hotel feiern werde. Auf einem Foto, dass sie kurz darauf postete, sieht man auch mit wem: Mats und sie halten sich umschlungen und strahlen in die Kamera, während Ludwig vor ihnen fröhlich tanzt. Während Cathy ein elegantes schwarzes Outfit trägt, zeigt sich der Kicker im relaxten Onesie. "So sieht man übrigens aus, wenn man erst kurz vor dem Dinner merkt, dass man seinen Anzug zu Hause hat liegen lassen", scherzte er.

Viele Fans sahen in dem Weihnachtspost ein besonders starkes Zeichen dafür, dass es bei Mats und Cathy keine Liebeskrise gebe: "Megasüß! An Weihnachten kommt die Familie zusammen", beschwor ein User den Zusammenhalt der zwei. Viele andere brachten ihre Freude mit zahlreichen Herz-Emojis zum Ausdruck.

