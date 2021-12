Sarah Harrison (30) hat große Pläne fürs neue Jahr! Dass Sport für die YouTuberin ein wichtiges Thema ist, dürfte mittlerweile eigentlich jedem bekannt sein. Gemeinsam mit ihrem Mann Dominic (30) entwickelte sie 2018 ein eigenes Trainingsprogramm. Zwei Jahre später unterstützten die beiden sogar die The Biggest Loser-Kandidaten als Online-Coaches. Doch in den vergangenen Monaten hat Sarah ihre Fitnessroutine etwas schleifen lassen. Deshalb will sie im Jahr 2022 nun noch mehr Gas geben!

In ihrer Instagram-Story berichtete die Zweifach-Mama von ihren Vorsätzen. Sie teilte ein älteres Foto von sich, auf dem sie ihren trainierten Body zeigt – und schrieb dazu: "Zu dem Shape will ich jetzt wieder kommen." Ihr Ziel wolle Sarah vor allem durch regelmäßiges Training erreichen. Zudem wolle sie hin und wieder auf Proteinshakes zurückgreifen. "Ich werde definitiv wieder mehr Shakes in meinen Alltag einbauen, ich habe schon richtig gute Erfolge damit erzielen können", erklärte die 30-Jährige ihre Haltung.

Dass die gebürtige Günzburgerin total motiviert ist, um ihre Ziele im neuen Jahr zu erreichen, wurde in ihrer Story auch direkt deutlich. "Für mich geht es jetzt zum Yoga. Ich habe zwar immer noch am ganzen Körper Muskelkater, freue mich jetzt aber trotzdem auf die Yogastunde", erzählte sie freudestrahlend.

Dominic und Sarah Harrison, Influencer-Paar

Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

