Sarah (28) und Dominic Harrison (28) werden The Biggest Loser sicher ganz schön aufmischen! Seit Neujahr ist bekannt, dass die beiden Fitness-Influencer in der elften Staffel des beliebten Abnehm-Formats mit dabei sein werden. Und nun wurde offiziell verkündet, was genau ihre Funktion in der Sat.1-Show sein wird: Die Eltern der kleinen Mia Rose (2) übernehmen eine noch nie da gewesene Aufgabe!

Die beiden sind in der Sendung die neuen Coaches des sogenannten "Secret Teams". Neben den normalen Abspeck-Teams, die von dem Ex-Kickbox-Weltmeister Ramin Abtin (47) und der Fitnesstrainerin Petra Arvela betreut werden, gibt es in diesem Jahr auch noch geheime Teilnehmer. Laut Sat.1 wissen von ihnen nicht einmal die Star-Coaches. Sie werden getrennt von den anderen Abnehmwilligen unterstützt – und vier von ihnen treffen im Viertelfinale auf die anderen Diät-Fans und können sich fürs Halbfinale qualifizieren. Sarah und Domi helfen den geheimen Teilnehmern dabei, sie fit zu machen.

Gegenüber Sat.1 erklärten die beiden Fitness-Influencer: "Wir begleiten die 'Secret Team'-Kandidaten auf ihrem harten Weg und unterstützen sie mit unserem Know-how dabei, für ihren größten Traum alles zu geben, bis an ihre Grenzen zu gehen und Arbeit, Sport, Ernährung, Freunde und Familie unter einen Hut zu bekommen." Es sei eine absolute Ehre, Teil dieses tollen Konzepts sein zu dürfen, sagten sie weiter.

Der Weg der Kilo-Kämpfer des "Secret Teams" wird nach der TV-Ausstrahlung der regulären Sendung auf der Website des Formates zu verfolgen sein.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, November 2019

SAT.1/Arya Shirazi Ramin Abtin, Christine Theiss und Petra Arvela, "The Biggest Loser"-Coaches

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison

